В Азербайджане зафиксировано свыше 4,4 тыс. случаев COVID-19, скончалось 39 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 451 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 175,874 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 4 268 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 39 человек с коронавирусом , общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 922.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 111 тыс. 918 человек (+4 283 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 62 тыс. 34 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 15 059 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 953,303 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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