ЕС мобилизовал для Грузии 380 млн евро на преодоление последствий COVID-19

ЕС и европейская команда (Team Europe) с марта 2020 года смогли мобилизовать 1,5 млрд лари (около 380 млн евро) для помощи Грузии в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
"Почти 2/3 этой суммы представлено в виде гранта, а остальная часть - в виде максимально льготного кредита", - сообщил Харцель в видеоинтервью, опубликованном в воскресенье на сайте представительства ЕС в Грузии.
Он отметил, что это один из самых высоких показателей помощи ЕС на душу населения для любой страны в мире, что отражает твердую солидарность ЕС с Грузией на фоне нынешнего кризиса.
По словам посла ЕС, помощь будет в основном распределена по четырем направлениям. "Более половины денег будет потрачено на укрепление усилий правительства Грузии по преодолению кризиса COVID-19, включая реализацию антикризисного экономического плана и финансирование надлежащего функционирования правительства. Для этого мы уже перечислили Грузии большую часть кредита в 100 млн евро", - сказал Харцель.
Он подчеркнул, что поддержка ЕС напрямую направлена на укрепление системы здравоохранения Грузии. В частности, речь идет об обеспечении медицинским оборудованием и обучении медперсонала. В то же время особое внимание уделяется также прямой поддержке уязвимых групп, которые наиболее пострадали во время этого кризиса.
"Наши усилия направлены на поддержку экономической устойчивости и восстановления экономики, что еще долгое время останется одной из основных задач", - заявил посол ЕС, по словам которого выделено почти 250 млн лари для облегчения доступа к кредитам для бизнесов, а также гранты в таких областях, как сельское хозяйство, экономическое развитие сельских районов, туризм и профессиональное образование по всей Грузии.
ЕС оказывает Грузии финансовую и техническую помощь по разным направлениям. В 2014-2018 годы республике в виде финансовой поддержки было выделено 642 млн евро, после чего для поддержки реформ в Грузии была выделена финансовая помощь в размере 231 млн евро.
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