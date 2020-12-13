Пенс планирует визит в Израиль в январе

Вице-президент США Майк Пенс планирует посетить Израиль в начале января, что может свидетельствовать о планах нормализовать отношения Израиля еще с несколькими арабскими странами, пишет Times of Israel.
"О цели возможного визита ничего неизвестно, но радио Галей Цахаль цитирует израильских официальных лиц, которые заявили, что есть еще два государства, которые могут нормализовать отношения с Израилем до того, как президент США Дональд Трамп покинет свой пост 20 января", - пишет газета в воскресенье.
Эти две страны источники пока не называют, но отмечается, что Саудовская Аравия не входит в их число.
Визит запланирован на 13 января.
Ранее в этом году в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.
Российский командующий заявил о нормализации обстановки в Карабахе
На всей линии соприкосновения в Карабахе соблюдается режим прекращения огня - Минобороны РФ
Баку призывает Ереван воздержаться от деструктивных действий в Карабахе - МИД Азербайджана
Теракт на НПЗ предотвращен на севере Венесуэлы - министр нефти
Запасы нефти в Карабахе оцениваются в 200 млн тонн, газа - 250 млрд куб. м - Академия Наук Азербайджана
Лидеры ЕАЭС одобрили переход ко второму этапу создания рынка газа
В Азербайджане зафиксировано свыше 4,4 тыс. случаев COVID-19, скончалось 39 человек
Число заражений COVID-19 в мире превысило 71,69 млн, жертвами вируса стали 1,6 млн человек - университет Хопкинса
В Азербайджане зафиксировано свыше 4,2 тыс. случаев COVID-19, скончались 43 человека
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности