Пенс планирует визит в Израиль в январе

Вице-президент США Майк Пенс планирует посетить Израиль в начале января, что может свидетельствовать о планах нормализовать отношения Израиля еще с несколькими арабскими странами, пишет Times of Israel.

"О цели возможного визита ничего неизвестно, но радио Галей Цахаль цитирует израильских официальных лиц, которые заявили, что есть еще два государства, которые могут нормализовать отношения с Израилем до того, как президент США Дональд Трамп покинет свой пост 20 января", - пишет газета в воскресенье.

Эти две страны источники пока не называют, но отмечается, что Саудовская Аравия не входит в их число.

Визит запланирован на 13 января.

Ранее в этом году в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.