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Дальнее зарубежье 13.12.2020 16:13

Путин живет и работает в Ново-Огарево, а не в бункере - Песков

ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин в условиях пандемии коронавируса живет в бункере, по его словам, глава государства живет в своей резиденции в Ново-Огарево.

"Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК), комментируя существующее мнение, что президент живет в бункере и оттуда руководит страной.

По его словам, Путин "там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда - не так часто, как хотелось бы ему, но всё-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПАНДЕМИЯ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]