Путин живет и работает в Ново-Огарево, а не в бункере - Песков

ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин в условиях пандемии коронавируса живет в бункере, по его словам, глава государства живет в своей резиденции в Ново-Огарево.
"Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК), комментируя существующее мнение, что президент живет в бункере и оттуда руководит страной.
По его словам, Путин "там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда - не так часто, как хотелось бы ему, но всё-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно".
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