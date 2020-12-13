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Регион 13.12.2020 16:40

Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники

Президент РФ Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, а на каникулах, может быть, переведет дух после тяжелого года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале Россия-1 (ВГТРК).

Его также спросили, будет ли президент отдыхать после тяжелого года в новогодние каникулы.

"Ну, он же всё так - полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет", - ответил пресс-секретарь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НОВЫЙ/ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]