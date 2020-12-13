Правозащитники сообщают почти о 180 задержанных на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье составило 179 человек.

Списки правозащитного центра продолжают обновляться.

По данным правозащитников, больше всего задержанных в Минске. Задержания проводились также в посёлке Боровляны, Смолевичах и Бресте.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на акции в Минске был задержан журналист телеканала "Белсат".

Несанкционированные акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, проводили задержания.

Вместе с тем, это первое протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.