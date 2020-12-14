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ТЭК 14.12.2020 14:04

Завершение проекта реверса нефтепровода Кенкияк-Атырау перенесено на середину 2021г

Второй этап проекта по переводу нефтепровода Кенкияк-Атырау на работу в реверсном режиме отложен на весну-лето следующего года из-за пандемии COVID-19, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве энергетики Казахстана.

"По второму пусковому комплексу в настоящее время продолжаются общестроительные работы и строительно-монтажные работы на площадке нефтеперекачивающей станции "Аман". Сроки реализации проекта перенесены на II-III кварталы 2021 года в связи с ограничительными мерами, принятыми в связи с пандемией", - говорится в письме Минэнерго на запрос агентства.

В ведомстве напомнили, что по первому пусковому комплексу на нефтепроводе Кенкияк-Атырау все объекты уже введены в эксплуатацию, с 1 июля текущего года объемы перекачки нефти в реверсном режиме увеличились с 90 тыс. до 190 тыс. тонн ежемесячно.

"Это позволило снизить нагрузку на недропользователей восточной группы месторождений", - отметили в министерстве.

Проект реверса является продолжением реализации проекта по увеличению пропускной способности системы нефтепроводов Казахстан-Китай, он позволит поставлять западно-казахстанскую нефть на Павлодарский и Чимкентский НПЗ, увеличить объем перекачки нефти в реверсном направлении, а также обеспечит стабильную загрузку нефтеперерабатывающих заводов страны и экспорт казахстанской нефти в КНР.

Ранее сообщалось, что строительство нефтетранспортной системы для организации поставок западно-казахстанской нефти на Павлодарский и Чимкентский НПЗ планировалось завершить в 2020 году.

В сентябре этого года нацкомпания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" сообщила, что пересматривает сроки реализации проекта реверса нефтепровода Кенкияк-Атырау из-за пандемии коронавируса, в том числе из-за вспышки инфекции в странах, где размещены заказы на оборудование. Также негативное влияние оказали ограничительные меры на строительной площадке объектов проекта.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЕПРОВОД, ПРОЕКТ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]