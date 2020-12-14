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Регион 14.12.2020 14:28

Партия власти выдвинула Гахария на пост премьера Грузии

Партия власти "Грузинская мечта", получившая на выборах 31 октября 90 из 150 мест в парламенте, выдвинула на пост премьера в новом правительстве Грузии исполняющего в настоящее время обязанности главы правительства Георгия Гахария.

Соответствующее письмо подписано председателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили, сообщили журналистам в парламенте в понедельник.

Ожидается, что Гахария до конца недели представит кандидатов в новый состав правительства.

Гахария занял пост премьер-министра Грузии в сентябре 2019 года.

Утверждение нового состава правительства в парламенте Грузии, вероятно, пройдет без участия депутатов от оппозиционных партий, которые до сих пор отказываются признавать результаты парламентских выборов 31 октября.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕМЬЕР, ВЫДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]