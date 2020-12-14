Партия власти выдвинула Гахария на пост премьера Грузии

Партия власти "Грузинская мечта", получившая на выборах 31 октября 90 из 150 мест в парламенте, выдвинула на пост премьера в новом правительстве Грузии исполняющего в настоящее время обязанности главы правительства Георгия Гахария.
Соответствующее письмо подписано председателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили, сообщили журналистам в парламенте в понедельник.
Ожидается, что Гахария до конца недели представит кандидатов в новый состав правительства.
Гахария занял пост премьер-министра Грузии в сентябре 2019 года.
Утверждение нового состава правительства в парламенте Грузии, вероятно, пройдет без участия депутатов от оппозиционных партий, которые до сих пор отказываются признавать результаты парламентских выборов 31 октября.
Тревожная ситуация в Карабахе была "оперативно купирована" - Песков
Президент Алиев освободил главу МВД Азербайджана от функций коменданта в связи с отменой военного положения
Азербайджан и Армения в течение недели должны уточнить границу на участке Зангелана и Губадлы
В Баку весной 2021г планируют открыть Деловой центр Астрахани
Нефть дорожает на ожиданиях начала вакцинации от коронавируса в США, Brent - $50,49 за баррель
Инвестиции в электроэнергетику Грузии в 2021-2025гг составят $384 млн
Президент Азербайджана распорядился о возмещении ущерба семьям, потерявшим бытовое и личное имущество в результате армянской агрессии
Один человек погиб и двое получили ранения в результате подрыва на мине в Агдамском районе Азербайджана
Число заражений COVID-19 в мире превысило 72 млн, жертв вируса -1,61 млн - университет Хопкинса
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности