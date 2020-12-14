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Карабахский конфликт 14.12.2020 14:08

Тревожная ситуация в Карабахе была "оперативно купирована" - Песков

В Нагорном Карабахе действительно возникла тревожная ситуация, которую удалось разрешить в короткие сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о нарушении перемирия в регионе.

"Действительно, имело место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", - заявил Песков журналистам в понедельник.

"Информации действительно мало. Мы (Кремль - ИФ) действительно следим. Действительно, это дополнительная нагрузка для наших миротворцев. Весьма оперативно осуществлялись контакты. Это вся информация, которую мы можем предоставить", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]