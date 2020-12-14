В Нагорном Карабахе действительно возникла тревожная ситуация, которую удалось разрешить в короткие сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о нарушении перемирия в регионе.

"Действительно, имело место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", - заявил Песков журналистам в понедельник.

"Информации действительно мало. Мы (Кремль - ИФ) действительно следим. Действительно, это дополнительная нагрузка для наших миротворцев. Весьма оперативно осуществлялись контакты. Это вся информация, которую мы можем предоставить", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.