В Нагорном Карабахе действительно возникла тревожная ситуация, которую удалось разрешить в короткие сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о нарушении перемирия в регионе.
"Действительно, имело место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", - заявил Песков журналистам в понедельник.
"Информации действительно мало. Мы (Кремль - ИФ) действительно следим. Действительно, это дополнительная нагрузка для наших миротворцев. Весьма оперативно осуществлялись контакты. Это вся информация, которую мы можем предоставить", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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