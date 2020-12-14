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СНГ 14.12.2020 15:26

Свыше 270 человек задержаны после воскресных акций протеста в Белоруссии - МВД

До суда после воскресных акций протеста в Белоруссии задержан 271 человек, заявили в МВД.

"Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 271 человек", - говорится в сообщении на сайте МВД в понедельник.

По данным министерства, протестная активность продолжает снижаться. "Численность участников несанкционированных мероприятий составила около тысячи человек по стране", - сказано в сообщении ведомства.

"Наиболее "массовым" стал Минск. В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, а наиболее агрессивных задерживали", - сказали в МВД.

В милицейском ведомстве прокомментировали видео и информацию некоторых интернет-ресурсов о задержанном подростке рядом с проспектом Газеты Правда, а также о наезде на перебегавшего дорогу по улице Голубева человека. "Данная информация своего подтверждения не нашла", - заявили в ведомстве.

Кроме того, по данным МВД, по-прежнему имеют место факты противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры. Так, в Бресте на ул. Коммунистической неизвестные разбросали гвозди и саморезы на дороге. В Смолевичском районе на железнодорожном полотне нашли муляж взрывного устройства, что повлекло вынужденную остановку поезда.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает свой пост с 1994 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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