Нефть дорожает на ожиданиях начала вакцинации от коронавируса в США, Brent - $50,49 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в понедельник после одобрения американским регулятором вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, повысившего оптимизм инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 в понедельник составляет $50,49 за баррель, что на $0,52 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,01 за баррель, что на $0,44 (0,94%) выше уровня предыдущих торгов.

В выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США дало согласие на экстренное применение в стране вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

Это решение даст федеральным властям возможность в ближайшее время начать кампанию по массовой вакцинации от коронавируса. Поставки первых партий вакцины должны начаться уже в понедельник.

"Внедрение вакцин положительно скажется на спросе на автомобильное топливо, а в конечном итоге и на авиационное топливо, - отмечает глобальный стратег по нефтяному рынку Axi Стивен Иннес. - Столь существенный оптимизм, заложенный в стоимость нефти, я думаю, вполне обоснован".

Кроме того, взрыв танкера в районе саудовского порта Джидда в минувшее воскресенье способствует росту опасений нового витка напряженности в регионе, пишет агентство Bloomberg.

Судоходная компания BW Group сообщила о взрыве, произошедшем на танкере под сингапурским флагом. Компания отметила, что, вероятно, причиной взрыва стал "внешний источник".

В то же время, Иран планирует увеличить добычу нефти почти вдвое в следующем году, рассчитывая на смягчение американских санкций после вступления Джо Байдена на пост президента США.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил в ходе выступления в парламенте, что в следующем году, стартующем в Иране 21 марта, добыча нефти и газоконденсата может достичь 4,5 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает иранское государственное информагентство IRNA.

Добыча нефти в стране сократилась почти вдвое - до 1,9 млн б/с с момента выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и последующего ужесточения санкций в отношении Тегерана.

Аналитики S&P Global Platts ожидают роста нефтяного спроса на более чем 6 млн б/с в 2021 году, однако отмечают, что фундаментальные факторы остаются неблагоприятными в краткосрочной перспективе.

"В то время как в долгосрочной перспективе мы более оптимистично настроены относительно восстановления нефтяного спроса, в связи с чем повысили наш прогноз спроса на 2021 год, в краткосрочной перспективе мы ожидаем ухудшения ситуации из-за ужесточения второй волны локдаунов в США и Европе, которое приводит к ослаблению спроса на бензин в период праздников", - сказал аналитик S&P Global Platts Крис Мидгли.