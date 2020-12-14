Президент Азербайджана распорядился о возмещении ущерба семьям, потерявшим бытовое и личное имущество в результате армянской агрессии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по выплате компенсаций для возмещение ущерба, нанесенному гражданскому населению в результате агрессии ВС Армении на территории Азербайджана, начиная с 27 сентября 2020 года».

Согласно распоряжению, для удовлетворения необходимых социальных потребностей пострадавшего гражданского населения и устранения ущерба, нанесенному бытовому и личному имуществу, первоначально каждой семье на устранение ущерба предметов быта в разрушенных и пришедших в аварийное состояние домах выделяется 6 тыс. манатов ($3529,4 по текущему курсу).

На устранение ущерба нанесенного личному имуществу каждому члену семьи выделяется 1,5 тыс. манатов ($882,3).

На устранение ущерба в других жилых домах каждой семье выделяется по 1 тыс. манатов ($588,2).

В распоряжении также указывается, что в настоящее время продолжается работа над подготовкой предложений с целью возмещения ущерба пострадавшему населению за счет средств госбюджета.

Текст документа опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков