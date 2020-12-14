Индийские рабочие устроили погром в офисе завода по сборке iPhone, протестуя против плохих условий труда

Индийские рабочие устроили погром в офисе завода Wistron Corp., занимающегося сборкой iPhone, которое правительство страны неоднократно приводило в качестве успешного примера размещения предприятия зарубежной компании в Индии.
Представители профсоюза заявили, что рабочие, устроившие беспорядки на предприятии, недовольны зарплатами и графиком работы, пишет The Wall Street Journal.
По словам главы профсоюза All India Trade Union Congress М.Д.Хариговинды, ситуацию спровоцировала "грубая эксплуатация рабочих и тяжелые условия труда".
Представитель Wistron Джойс Чоу сообщила, что в компании "глубоко шокированы" беспорядками.
В Apple Inc. начали проверку ситуации на предприятии Wistron, направив туда своих представителей. "Apple привержена обеспечению того, чтобы с каждым человеком в нашей цепочке поставок обращались достойно и с уважением", - заявили в компании.
Индия является одним из крупнейших в мире рынков мобильных телефонов, и производителям смартфонов выгодно размещать производство рядом с покупателями, поскольку это позволяет избежать расходов на экспорт.
Правительство страны пытается позиционировать Индию как хаб производства смартфонов, стараясь привлечь компании, которые хотят диверсифицировать производственные площадки в условиях торговой войны США и Китая.
Завод Wistron, который производит iPhone в течение нескольких лет, был одним из первых заметных предприятий зарубежной компании, которое часто приводилось в качестве примера того, что в Индии могут выпускаться самые высокотехнологичные устройства.
В Азербайджан вернулись Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров
В Азербайджане арестовали 4 военных за издевательство над телами погибших армянских военных и за участие в актах вандализма в Карабахе
Тревожная ситуация в Карабахе была "оперативно купирована" - Песков
Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе в шведском Шёвде
Банк Франции ожидает восстановления экономики страны до уровня конца 2019г к середине 2022г
Google сообщил о восстановлении работы своих сервисов
Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Молдавии за сутки, это в 2,5 раза меньше суточных показателей за прошлую неделю
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений из-за COVID-19
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности