Цены на жилье в Великобритании вырастут на 4% в 2021г - эксперты

Цены на жилье в Великобритании вырастут на 4% в 2021 году на фоне сохранения спроса на рынке недвижимости, несмотря на пандемию коронавируса, прогнозируют эксперты риэлторского портала Rightmove.

Аналитики отмечают, что потребности в жилье по-прежнему занимают центральное место в жизни людей, перевешивая текущие факторы неопределенности, связанные, в частности, с пандемией COVID-19 и Brexit.

Однако в отличие от конца этого года, когда цены повышались беспрецедентными темпами, Rightmove ожидает замедления роста относительно 2020 года.

По оценкам экспертов портала, в 2020 году жилье в Великобритании подорожало на 6,6% по сравнению с 2019 годом, несмотря на небольшое снижение цен в декабре - на 0,6%.