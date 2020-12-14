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Дальнее зарубежье 14.12.2020 20:15

Цены на жилье в Великобритании вырастут на 4% в 2021г - эксперты

Цены на жилье в Великобритании вырастут на 4% в 2021 году на фоне сохранения спроса на рынке недвижимости, несмотря на пандемию коронавируса, прогнозируют эксперты риэлторского портала Rightmove.

Аналитики отмечают, что потребности в жилье по-прежнему занимают центральное место в жизни людей, перевешивая текущие факторы неопределенности, связанные, в частности, с пандемией COVID-19 и Brexit.

Однако в отличие от конца этого года, когда цены повышались беспрецедентными темпами, Rightmove ожидает замедления роста относительно 2020 года.

По оценкам экспертов портала, в 2020 году жилье в Великобритании подорожало на 6,6% по сравнению с 2019 годом, несмотря на небольшое снижение цен в декабре - на 0,6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]