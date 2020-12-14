Банк Франции ожидает восстановления экономики страны до уровня конца 2019г к середине 2022г

Экономика Франции достигнет уровня конца 2019 года лишь к середине 2022 года, прогнозирует Банк Франции.
Базовый сценарий регулятора предполагает, что "эпидемия не завершится сразу, а массовое применение вакцин в полной мере начнется лишь к концу 2021 года". Французский ЦБ ожидает, что в начале 2021 году негативное влияние на экономику будет оказывать "все еще сдержанное потребление домохозяйств на фоне постепенной отмены санитарных мер".
Согласно прогнозу Банка Франции, ВВП страны по итогам 2020 года упадет на 9%. В 2021-2022 гг. рост экономики будет составлять 5% в год в базовом сценарии. В 2023 году ожидается замедление темпов экономического роста до 2%.
Оптимистичный сценарий, при котором эпидемиологическая ситуация начнет улучшаться уже в начале 2021 года, предполагает рост ВВП на 7% в следующем году. При этом, согласно пессимистичному сценарию, французская экономика снизится на 1% в 2021 году.
Банк Франции также ожидает, что уровень безработицы в стране достигнет пика в первом квартале 2021 года, когда он составит 10,9%, а затем постепенно снизится до 9,1% к концу 2022 года.
Регулятор отметил, что экономическое восстановление летом и в начале осени 2020 года было очень уверенным, однако оно было прервано второй волной эпидемии и новыми карантинными мерами, введенными в октябре.
В третьем квартале французский ВВП подсочил более чем на 18% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после падения на приблизительно 6% и 14% в первом и втором кварталах соответственно.
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