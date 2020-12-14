Китай призвал США прекратить политизировать экономические вопросы в отношениях двух стран

Власти КНР призывают американские власти более не политизировать экономические и торговые вопросы в отношениях двух стран, заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Правительство Китая будет и далее твердо защищать законные права и интересы китайских компаний", - цитирует его слова China News Service.

Так он прокомментировал заявление американской биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, о том, что она прекратит торговать ценными бумагами четырех китайских компаний. Речь идет о компаниях China Communications Construction Co, China Railway Construction Corp, CRRC Corp and Semiconductor Manufacturing International Corp.

По словам Ван Вэньбиня, подобные меры не повлияют на способность этих компаний привлекать средства международных инвесторов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР.

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли и Тайвань. Также Трамп систематически обвиняет Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По мнению президента США, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали делать этого.