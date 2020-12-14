Китай призвал США прекратить политизировать экономические вопросы в отношениях двух стран

Власти КНР призывают американские власти более не политизировать экономические и торговые вопросы в отношениях двух стран, заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
"Правительство Китая будет и далее твердо защищать законные права и интересы китайских компаний", - цитирует его слова China News Service.
Так он прокомментировал заявление американской биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, о том, что она прекратит торговать ценными бумагами четырех китайских компаний. Речь идет о компаниях China Communications Construction Co, China Railway Construction Corp, CRRC Corp and Semiconductor Manufacturing International Corp.
По словам Ван Вэньбиня, подобные меры не повлияют на способность этих компаний привлекать средства международных инвесторов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР.
Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли и Тайвань. Также Трамп систематически обвиняет Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По мнению президента США, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали делать этого.
В Азербайджан вернулись Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров
В Азербайджане арестовали 4 военных за издевательство над телами погибших армянских военных и за участие в актах вандализма в Карабахе
Тревожная ситуация в Карабахе была "оперативно купирована" - Песков
Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе в шведском Шёвде
Банк Франции ожидает восстановления экономики страны до уровня конца 2019г к середине 2022г
Google сообщил о восстановлении работы своих сервисов
Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Молдавии за сутки, это в 2,5 раза меньше суточных показателей за прошлую неделю
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений из-за COVID-19
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности