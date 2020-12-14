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Финансы 14.12.2020 19:03

Deutsche Bank может перевести половину персонала из Нью-Йорка в другие места

Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, в ближайшие пять лет может перевести до 50% своего персонала в Манхэттене в менее крупные хабы в США, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу американского подразделения банка.

Кристиана Райли, возглавляющая подразделение Deutsche Bank в Северной и Южной Америке, сообщила в интервью FT, что численность персонала в Нью-Йорке, которая в настоящее время составляет порядка 4,6 тыс. человек, может, "по всей видимости", сократиться вдвое через пять лет.

"Пандемия коронавируса нас многому научила", - сказала она. Райли ожидает, что в будущем банки будут концентрировать рабочую силу в различных районах страны с низкой стоимостью жизни, вместо того чтобы копировать модель некоторых технологических компаний, которые разрешают сотрудникам по сути работать из любой точки мира.

В сентябре Deutsche Bank сообщил, что сотрудники его подразделения в Нью-Йорке смогут продолжить работать дистанционно до середины следующего года.

В 2021 году банк планирует переехать в новый офис на Колумбус-Серкл на Манхэттене, где предусмотрены рабочие места для 4,2 тыс. человек. Там можно разместить и весь текущий персонал, однако для этого потребуется гибкий график работы, при котором некоторые сотрудники будут часть времени работать из дома, отмечает FT.

Акции Deutsche Bank прибавляют в цене 1,3% на торгах во Франкфурте в понедельник. Их стоимость выросла почти на 30% с начала текущего года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, БАНК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]