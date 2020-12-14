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Транспорт и связь 14.12.2020 23:49

Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе в шведском Шёвде

Шведский производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars будет собирать электродвигатели на своем заводе по выпуску силовых агрегатов в шведском городе Шёвде, сообщается в пресс-релизе компании.

К середине текущего десятилетия Volvo Cars планирует наладить полное собственное производство электродвигателей. В ближайшие годы компания выделит на эти цели 700 млн шведских крон (68 млн евро).

Volvo Cars планирует, что к 2025 году на электромобили будет приходиться 50% ее глобальных продаж, остальное - на гибриды.

Ранее в этом году компания объявила, что она инвестирует значительные средства в собственное проектирование и разработку электродвигателей для моделей Volvo следующего поколения. В настоящий момент проектирование и разработка электродвигателей компании происходят в Гетеборге (Швеция) и Шанхае (Китай).

Виды деятельности на заводе в Шёвде, ориентированные на производство двигателей внутреннего сгорания, будут переданы отдельной "дочке" Volvo Cars - Powertrain Engineering Sweden (PES). Как сообщалось ранее, PES планируется объединить с производством двигателей внутреннего сгорания Geely.

Мировые продажи Volvo Cars в январе-ноябре текущего года сократились на 7,6% в годовом выражении - до 582,997 тыс. автомобилей.

В Китае реализация машин за одиннадцать месяцев выросла на 7,2% - до 148,033 тыс. В том числе в ноябре продажи подскочили на 24,3% и достигли рекордных 18,032 тыс.

В России продажи в январе-ноябре упали на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,9 тыс. Между тем в прошлом месяце они увеличились на 7,4% и достигли 1,03 тыс. машин. Самым популярным Volvo в России стал флагманский внедорожник Volvo XC90 (продано 378 автомобилей) и кроссовер XC60 (реализовано 322 машин).

Китайская Zhejiang Geely Holding купила Volvo в Cars 2010 году. Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 41,5 тыс. сотрудников.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, VOLVO, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ


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