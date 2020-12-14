Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе в шведском Шёвде

Шведский производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars будет собирать электродвигатели на своем заводе по выпуску силовых агрегатов в шведском городе Шёвде, сообщается в пресс-релизе компании.
К середине текущего десятилетия Volvo Cars планирует наладить полное собственное производство электродвигателей. В ближайшие годы компания выделит на эти цели 700 млн шведских крон (68 млн евро).
Volvo Cars планирует, что к 2025 году на электромобили будет приходиться 50% ее глобальных продаж, остальное - на гибриды.
Ранее в этом году компания объявила, что она инвестирует значительные средства в собственное проектирование и разработку электродвигателей для моделей Volvo следующего поколения. В настоящий момент проектирование и разработка электродвигателей компании происходят в Гетеборге (Швеция) и Шанхае (Китай).
Виды деятельности на заводе в Шёвде, ориентированные на производство двигателей внутреннего сгорания, будут переданы отдельной "дочке" Volvo Cars - Powertrain Engineering Sweden (PES). Как сообщалось ранее, PES планируется объединить с производством двигателей внутреннего сгорания Geely.
Мировые продажи Volvo Cars в январе-ноябре текущего года сократились на 7,6% в годовом выражении - до 582,997 тыс. автомобилей.
В Китае реализация машин за одиннадцать месяцев выросла на 7,2% - до 148,033 тыс. В том числе в ноябре продажи подскочили на 24,3% и достигли рекордных 18,032 тыс.
В России продажи в январе-ноябре упали на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,9 тыс. Между тем в прошлом месяце они увеличились на 7,4% и достигли 1,03 тыс. машин. Самым популярным Volvo в России стал флагманский внедорожник Volvo XC90 (продано 378 автомобилей) и кроссовер XC60 (реализовано 322 машин).
Китайская Zhejiang Geely Holding купила Volvo в Cars 2010 году. Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 41,5 тыс. сотрудников.
Армения вернула Азербайджану 12 пленных
Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев
Нью-Йорку из-за коронавируса грозит тотальный локдаун - мэр
Google сообщил о восстановлении работы своих сервисов
Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Молдавии за сутки, это в 2,5 раза меньше суточных показателей за прошлую неделю
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом
Съезд партии ХДС в Германии пройдет 15-16 января онлайн
Эрдоган призывает США и ЕС помогать Турции, а не вводить против нее санкции
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности