В США началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19

Кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19 стартовала в понедельник в США, сообщают американские СМИ.
В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech.
Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.
Американский генерал Густав Перна, ответственный за распространение препарата в США, ранее заявил, что за выходные по всей стране в специально оборудованные центры будет доставлено 3 млн доз вакцины.
Накануне с производственного объекта компании Pfizer в городе Каламазу в штате Мичиган отправились в разные части страны грузовые автомобили с вакцинами.
В видеопослании, размещенном в Twitter в ночь на субботу, американский президент Дональд Трамп сообщил, что первая прививка против COVID-19 - вне рамок клинических испытаний - будет сделана в США в самое ближайшее время.
Он указывал, что губернаторы каждого штата будут определять, кто получит вакцину в первую очередь.
"Мы бы хотели, чтобы первыми стали пожилые люди, работники системы здравоохранения и те, кто находится на передовой (борьбы с коронавирусом). Это позволит быстро и радикально сократить количество летальных исходов и госпитализаций", - сказал Трамп.
США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование препарата Pfizer/BioNTech для массовой вакцинации.
Вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.
В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз вакцин для США в конце декабря. Вакцина состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 16,7 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 306 тыс. пациентов скончались, и еще около 9,7 млн человек выздоровели.
В Азербайджан вернулись Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров
В Азербайджане арестовали 4 военных за издевательство над телами погибших армянских военных и за участие в актах вандализма в Карабахе
Тревожная ситуация в Карабахе была "оперативно купирована" - Песков
Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе в шведском Шёвде
Банк Франции ожидает восстановления экономики страны до уровня конца 2019г к середине 2022г
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Съезд партии ХДС в Германии пройдет 15-16 января онлайн
Эрдоган призывает США и ЕС помогать Турции, а не вводить против нее санкции
Китай призвал США прекратить политизировать экономические вопросы в отношениях двух стран
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности