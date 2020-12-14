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Регион 14.12.2020 21:17

Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве ученого

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве ученого Мохсена Фахризаде, руководившего Организацией по исследованиям и инновациям при оборонном ведомстве, сообщает агентство Associated press.

"Внесение нестабильности и (разжигание - ИФ) войны в последние дни администрации Трампа было главной целью сионистского режима в этом убийстве", - сказал Рухани, комментируя гибель одного из ведущих иранских ученых-ядерщиков.

Президент Ирана пообещал отомстить за убийство. Иран не допустит нестабильности в регионе, добавил Рухани.

Иранские СМИ 27 ноября сообщили, что Фахризаде стал жертвой террористов. По данным местного телеканала Press TV, отличительные знаки и характеристики вооружения, которое применялось при нападении на ученого, указывали на его производство в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к убийству Фахризаде. "Они всегда винят нас за все, что происходит в Иране", - сказал он.

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Тэги: ИРАН, УЧЕНЫЙ, УБИЙСТВО, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]