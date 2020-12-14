В ЕС рассчитывают завершить экспертизу БелАЭС до конца года

Одной из тем дискуссий министров энергетики ЕС в понедельник была ядерная безопасность в соседних странах, включая Белорусскую АЭС в Островце, инспекция которой пройдет в ближайшие дни, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

"Наш сигнал остается прежним: экспертиза станции в Островце должна быть завершена как можно быстрее в соответствии с требованиями, гарантирующими самый высокий уровень безопасности", - сказала еврокомиссар в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после видеосовещания европейских министров энергетики.

По ее словам, комплексная экспертная миссия Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии с целью оценить надежность объекта на этой неделе приступает к работе, которая должна завершиться к 22 декабря с посещением АЭС для проверки информации, предоставляемой белорусской стороной.

Симсон напомнила, что на минувшей неделе Европейский совет возложил на Еврокомиссию обязанность проверить, соответствует ли уровень безопасности БелАЭС требованиям для импорта электроэнергии в Евросоюз по европейским стандартам.

Отвечая на вопрос, она отказалась предвосхищать итоги работы экспертной миссии. Член ЕК объяснила, что после данных в 2018 году рекомендаций экспертов и нынешних технических совещаний состоится посещение объекта, и в Еврокомиссии рассчитывают еще в декабре получить результаты этой инспекции. Оценка будет дана на основании посещения АЭС и виртуальных обсуждений.

Эксперты опубликуют доклад в начале 2021 года. "Нам необходимы удовлетворительные результаты и без задержек", - добавила Симсон. Она уточнила, что требования, предъявляемые Евросоюзом к БелАЭС, распространяются и на другие атомные электростанции, которые в будущем будут строиться или реконструироваться по соседству с ЕС.

Заседавший в Брюсселе 10-11 декабря саммит ЕС выразил обеспокоенность безопасностью Белорусской АЭС и поручил Еврокомиссии заняться мерами, не допускающими коммерческий импорт электроэнергии с небезопасных ядерных станций третьих стран.

"Европейский совет подчеркивает важность обеспечения ядерной безопасности Белорусской атомной электростанции в Островце и предлагает Еврокомиссии изучить возможные меры по предотвращению коммерческого импорта электроэнергии с ядерных объектов третьих стран, которые не соответствуют признанным ЕС уровням безопасности", - сказано в заключительном документе заседания Евросовета.

Такое распоряжение вошло отдельным разделом в заключения саммита ЕС, опубликованные 11 декабря.

Церемония подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны состоялась 7 ноября при участии президента Александра Лукашенко.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.