Власти Нидерландов введут локдаун на месяц

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник объявит о всеобщей изоляции в стране до 19 января, сообщает издание NL Times со ссылкой на источники.
Меры, как ожидается, вступят в силу в полночь. В стране закроются все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы со среды перейдут на онлайн-обучение. По данным издания, Рютте призовет жителей Нидерландов оставаться дома как можно дольше и не принимать гостей. Власти обсуждали введение комендантского часа, но решили от него отказаться.
В понедельник в Нидерландах зарегистрировали еще 8496 случаев заражения коронавирусом. Хотя это самый низкий показатель за пять дней, он все еще на 19% выше, чем неделю назад. Больше всего новых заражений в Амстердаме. Число летальных исходов у инфицированных в понедельник выросло еще на 35.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 621 тыс. человек, умерли более 10 тыс.
Армения вернула Азербайджану 12 пленных
Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев
Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе в шведском Шёвде
Банк Франции ожидает восстановления экономики страны до уровня конца 2019г к середине 2022г
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом
Съезд партии ХДС в Германии пройдет 15-16 января онлайн
Эрдоган призывает США и ЕС помогать Турции, а не вводить против нее санкции
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности