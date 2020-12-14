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Здравоохранение 14.12.2020 22:35

Власти Нидерландов введут локдаун на месяц

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник объявит о всеобщей изоляции в стране до 19 января, сообщает издание NL Times со ссылкой на источники.

Меры, как ожидается, вступят в силу в полночь. В стране закроются все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы со среды перейдут на онлайн-обучение. По данным издания, Рютте призовет жителей Нидерландов оставаться дома как можно дольше и не принимать гостей. Власти обсуждали введение комендантского часа, но решили от него отказаться.

В понедельник в Нидерландах зарегистрировали еще 8496 случаев заражения коронавирусом. Хотя это самый низкий показатель за пять дней, он все еще на 19% выше, чем неделю назад. Больше всего новых заражений в Амстердаме. Число летальных исходов у инфицированных в понедельник выросло еще на 35.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 621 тыс. человек, умерли более 10 тыс.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОНАВИРУС, ЛОКДАУН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]