Нефть дорожает на оптимизме относительно вакцинации от коронавируса, Brent - $50,05 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в понедельник на фоне надежд инвесторов на то, что скорое повсеместное применение вакцин от COVID-19 поспособствует восстановлению мировой экономики и росту спроса на нефть.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 в понедельник составляет $50,05 за баррель, что на $0,08 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,64 за баррель, что на $0,07 (0,15%) выше уровня предыдущих торгов.
В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса, сообщают американские СМИ. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech.
США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.
"Внедрение вакцин положительно скажется на спросе на автомобильное топливо, а в конечном итоге и на авиационное топливо, - отмечает глобальный стратег по нефтяному рынку Axi Стивен Иннес. - Столь существенный оптимизм, заложенный в стоимость нефти, я думаю, вполне обоснован".
Кроме того, взрыв танкера в районе саудовского порта Джидда в минувшее воскресенье усиливает опасения нового витка напряженности в регионе, пишет агентство Bloomberg.
Судоходная компания BW Group сообщила о взрыве, произошедшем на танкере под сингапурским флагом. Компания отметила, что, вероятно, причиной взрыва стал "внешний источник".
Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,77 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что незначительно ниже оценки, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК. В 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с.
"Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишет ОПЕК.
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