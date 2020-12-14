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Здравоохранение 14.12.2020 22:52

В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений из-за COVID-19

В Лондоне со среды начнет действовать максимальный уровень ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу Минздрава страны Мэтта Хэнкока.

В британской столице и в ряде районов на юго-востоке страны будут закрыты бары, пабы, кафе и рестораны. Им будет разрешено работать только на вынос и осуществлять доставку.

В рамках третьего - максимального - уровня ограничений запрещаются встречи в помещениях, а на открытом воздухе разрешается встречаться группами не более шести человек.

В Лондоне в последние дни фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Накануне в городе выявили 4,1 тыс. новых случаев заражения.

На выходных мэр Лондона Садик Хан сообщил, что "число случаев заражения COVID-19 высокое и растет". "Мы увеличили возможности в сфере тестирования для того, чтобы все жители Лондона могли сдать тест при необходимости", - добавил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]