Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Молдавии за сутки, это в 2,5 раза меньше суточных показателей за прошлую неделю

В Молдавии в понедельник зарегистрировано 735 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В понедельник было обработано 1 725 тестов, в том числе 1 518 первичных тестов. В результате выяснилось, что 735 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 127 253", - отмечается в сообщении.

В Молдавии результаты тестирования объявляются на второй день. Таким образом, в понедельник объявлены результаты тестирования за воскресенье, когда проводится меньше тестов, так как частные лаборатории не работают.

На прошлой неделе каждый день регистрировалось более чем по 1700 новых случаев заражения. Антирекорд был установлен 9 декабря - 1 766 случаев за один день. Уровень положительных результатов тестов остается очень высоким - около 50%.

Из медицинских учреждений в понедельник были выписаны 1 278 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 излечились 110 тыс. 179 человек, отмечается в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 25 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 2 598 человек. Накануне также было 25 смертельных случаев, в субботу был установлен антирекорд - 26 случаев смерти за сутки.

На прошлой неделе в Молдавии впервые было зарегистрировано более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 153 летальных исхода.

На период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдавии объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07:00 до 22:00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещаются работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.