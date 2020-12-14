Нетаньяху в третий раз отправился на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется на самоизоляцию до пятницы после контакта с зараженным коронавирусом, сообщает газета The Times of Israel.

Нетаньяху уходит на самоизоляцию уже в третий раз. Во всех случаях он контактировал с носителями коронавирусной инфекции.

Накануне премьер-министр заявил, что хотел бы первым из жителей Израиля сделать прививку от коронавируса. Такой шанс у него может появиться уже на следующей неделе, когда в стране, как ожидается, начнут применять вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

С начала пандемии в Израиле заразились коронавирусом более 358 тыс. человек, более трех тыс. умерли.