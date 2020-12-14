Google сообщил о восстановлении работы своих сервисов

Работа сервисов Google восстановлена, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена", - уточняется в сообщении.

"Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", - отмечается в нем.

В понедельник днем в работе YouTube произошел сбой. Пользователи массово начали сообщать о проблемах в работе видеосервиса.

В компании пообещали разобраться в ситуации. "Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации", - говорилось в твиттере компании.