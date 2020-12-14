Google сообщил о восстановлении работы своих сервисов

Работа сервисов Google восстановлена, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена", - уточняется в сообщении.
"Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", - отмечается в нем.
В понедельник днем в работе YouTube произошел сбой. Пользователи массово начали сообщать о проблемах в работе видеосервиса.
В компании пообещали разобраться в ситуации. "Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации", - говорилось в твиттере компании.
Армения вернула Азербайджану 12 пленных
Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев
Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе в шведском Шёвде
Банк Франции ожидает восстановления экономики страны до уровня конца 2019г к середине 2022г
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом
Съезд партии ХДС в Германии пройдет 15-16 января онлайн
Эрдоган призывает США и ЕС помогать Турции, а не вводить против нее санкции
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности