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Это интересно 14.12.2020 23:37

Google сообщил о восстановлении работы своих сервисов

Работа сервисов Google восстановлена, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена", - уточняется в сообщении.

"Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", - отмечается в нем.

В понедельник днем в работе YouTube произошел сбой. Пользователи массово начали сообщать о проблемах в работе видеосервиса.

В компании пообещали разобраться в ситуации. "Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации", - говорилось в твиттере компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, GOOGLE, СЕРВИСЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]