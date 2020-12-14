Exxon планирует сократить выбросы парниковых газов к 2025г

Американская нефтегазовая компания Exxon MobilCorp. планирует сократить выбросы парниковых газов в течение следующих пяти лет для содействия достижению целей Парижского соглашения по климату.
Как сообщается в пресс-релизе Exxon, компания к 2025 снизит интенсивность выбросов в ходе разведки и добычи нефти и газа на 15-20% по сравнению с уровнями 2016 года.
План сокращения выбросов предполагает снижение на 40-50% выбросов метана и на 35-45% объемов факельного сжигания в рамках глобальных операций компании.
Exxon стремится к 2030 году обеспечить лидирующие в отрасли показатели по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, говорится в сообщении.
"Мы уважаем и поддерживаем стремление общества добиться нулевого уровня нетто-выбросов к 2050 году и продолжаем выступать за политику поиска эффективных с точки зрения затрат рыночных решений проблем, связанных с рисками изменения климата", - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Exxon Даррен Вудс.
Акции Exxon дешевеют на 2,5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 38,8%, до $185,2 млрд.
В Азербайджан вернулись Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров
В Азербайджане арестовали 4 военных за издевательство над телами погибших армянских военных и за участие в актах вандализма в Карабахе
Тревожная ситуация в Карабахе была "оперативно купирована" - Песков
Google сообщил о восстановлении работы своих сервисов
Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Молдавии за сутки, это в 2,5 раза меньше суточных показателей за прошлую неделю
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений из-за COVID-19
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Съезд партии ХДС в Германии пройдет 15-16 января онлайн
Эрдоган призывает США и ЕС помогать Турции, а не вводить против нее санкции
Китай призвал США прекратить политизировать экономические вопросы в отношениях двух стран
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности