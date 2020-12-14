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ТЭК 14.12.2020 21:50

Exxon планирует сократить выбросы парниковых газов к 2025г

Американская нефтегазовая компания Exxon MobilCorp. планирует сократить выбросы парниковых газов в течение следующих пяти лет для содействия достижению целей Парижского соглашения по климату.

Как сообщается в пресс-релизе Exxon, компания к 2025 снизит интенсивность выбросов в ходе разведки и добычи нефти и газа на 15-20% по сравнению с уровнями 2016 года.

План сокращения выбросов предполагает снижение на 40-50% выбросов метана и на 35-45% объемов факельного сжигания в рамках глобальных операций компании.

Exxon стремится к 2030 году обеспечить лидирующие в отрасли показатели по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, говорится в сообщении.

"Мы уважаем и поддерживаем стремление общества добиться нулевого уровня нетто-выбросов к 2050 году и продолжаем выступать за политику поиска эффективных с точки зрения затрат рыночных решений проблем, связанных с рисками изменения климата", - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Exxon Даррен Вудс.

Акции Exxon дешевеют на 2,5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 38,8%, до $185,2 млрд.

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Тэги: США, EXXON, ВЫБРОСЫ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]