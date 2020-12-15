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Здравоохранение 15.12.2020 00:30

Нью-Йорку из-за коронавируса грозит тотальный локдаун - мэр

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город могут полностью закрыть на локдаун из-за продолжающегося распространения коронавируса COVID-19, сообщает газета New York Post.

"Есть вероятность, что будет необходимость сделать полную паузу, полное закрытие в грядущие недели, потому что мы не можем позволить упустить такой момент. У нас такой уровень инфицирования коронавирусом, какой мы не видели с мая, и нам нужно остановить этот момент, или наша медицинская система окажется под угрозой", - сказал де Блазио.

Окончательное решение о полном закрытии Нью-Йорка может принять только губернатор одноименного штата Эндрю Куомо.

В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech. Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.

В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech. Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, ЛОКДАУН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]