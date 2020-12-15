Нью-Йорку из-за коронавируса грозит тотальный локдаун - мэр

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город могут полностью закрыть на локдаун из-за продолжающегося распространения коронавируса COVID-19, сообщает газета New York Post.

"Есть вероятность, что будет необходимость сделать полную паузу, полное закрытие в грядущие недели, потому что мы не можем позволить упустить такой момент. У нас такой уровень инфицирования коронавирусом, какой мы не видели с мая, и нам нужно остановить этот момент, или наша медицинская система окажется под угрозой", - сказал де Блазио.

Окончательное решение о полном закрытии Нью-Йорка может принять только губернатор одноименного штата Эндрю Куомо.

В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech. Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.

В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech. Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.