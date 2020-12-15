Нью-Йорку из-за коронавируса грозит тотальный локдаун - мэр

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город могут полностью закрыть на локдаун из-за продолжающегося распространения коронавируса COVID-19, сообщает газета New York Post.
"Есть вероятность, что будет необходимость сделать полную паузу, полное закрытие в грядущие недели, потому что мы не можем позволить упустить такой момент. У нас такой уровень инфицирования коронавирусом, какой мы не видели с мая, и нам нужно остановить этот момент, или наша медицинская система окажется под угрозой", - сказал де Блазио.
Окончательное решение о полном закрытии Нью-Йорка может принять только губернатор одноименного штата Эндрю Куомо.
В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech. Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.
В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech. Первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стал медицинский сотрудник в штате Нью-Йорк.
Армения вернула Азербайджану 12 пленных
Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев
Volvo Cars будет собирать электродвигатели на заводе в шведском Шёвде
Банк Франции ожидает восстановления экономики страны до уровня конца 2019г к середине 2022г
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом
Съезд партии ХДС в Германии пройдет 15-16 января онлайн
Эрдоган призывает США и ЕС помогать Турции, а не вводить против нее санкции
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности