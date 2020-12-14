Эрдоган призывает США и ЕС помогать Турции, а не вводить против нее санкции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ограничительные меры ЕС, заявил, что Анкара ждет от Евросоюза не санкций, а выполнения его обещаний о членстве, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".
"Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения его обещаний о полноправном членстве в организации", - заявил Эрдоган.
Кроме того, Турция ждет и от США не санкций, а поддержки, отметил президент.
"Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу - США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе", - сказал он.
Саммит ЕС, состоявшийся в Брюсселе, принял решение о расширении санкционного списка Евросоюза в отношении Турции. Также санкции против Турции предусмотрены в новом оборонном бюджете США, законопроект о которомм принял Конгресс США.
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