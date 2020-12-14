Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0625 RUR   0.0233 GBR   2.2648 TRY   0.2162

Цена на нефть

14.12 $/bbl   WTI 46.99 0.42 Brent 50.29 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.12.2020 22:23

Эрдоган призывает США и ЕС помогать Турции, а не вводить против нее санкции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ограничительные меры ЕС, заявил, что Анкара ждет от Евросоюза не санкций, а выполнения его обещаний о членстве, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения его обещаний о полноправном членстве в организации", - заявил Эрдоган.

Кроме того, Турция ждет и от США не санкций, а поддержки, отметил президент.

"Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу - США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе", - сказал он.

Саммит ЕС, состоявшийся в Брюсселе, принял решение о расширении санкционного списка Евросоюза в отношении Турции. Также санкции против Турции предусмотрены в новом оборонном бюджете США, законопроект о которомм принял Конгресс США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев ЕС рассмотрит меры в отношении Турции из-за напряженности в Средиземноморье Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против Турции за ее действия в отношении Кипра Приобретение С-400 не может оправдать введение санкций США против Анкары - вице-президент Турции Сенаторы США от обеих партий призывают госдеп ввести санкции против Турции за С-400

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]