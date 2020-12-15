Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

Демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США, сообщают американские СМИ со ссылкой на итоги голосования.
Согласно телеканалу CNN, на данный момент Байден получил 302 голоса. У Трампа - 232. Такие результаты были достигнуты после голосования выборщиков в штате Калифорния, где все 55 голосов выборщиков были отданы Байдену.
Таким образом, Байден получил достаточно голосов избирателей, чтобы официально вступить в должность президента.
Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу.
Голосование выборщиков в ряде штатов ещё не завершилось, однако математически действующий президент США Дональд Трамп уже не может опередить Байдена. Ожидается, что в итоге у демократа будет 306 голосов выборщиков.
В Белом доме в понедельник предупредили, что и после голосования выборщиков продолжат оспаривать итоги выборов в США.
Личный юрист американского президента Руди Джулиани ранее заявил, что адвокаты Трампа продолжат подавать иски о признании результатов выборов главы государства недействительными даже после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд США.
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