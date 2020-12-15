Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0625 RUR   0.0233 GBR   2.2648 TRY   0.2162

Цена на нефть

14.12 $/bbl   WTI 46.99 0.42 Brent 50.29 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.12.2020 04:36

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

Демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США, сообщают американские СМИ со ссылкой на итоги голосования.

Согласно телеканалу CNN, на данный момент Байден получил 302 голоса. У Трампа - 232. Такие результаты были достигнуты после голосования выборщиков в штате Калифорния, где все 55 голосов выборщиков были отданы Байдену.

Таким образом, Байден получил достаточно голосов избирателей, чтобы официально вступить в должность президента.

Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу.

Голосование выборщиков в ряде штатов ещё не завершилось, однако математически действующий президент США Дональд Трамп уже не может опередить Байдена. Ожидается, что в итоге у демократа будет 306 голосов выборщиков.

В Белом доме в понедельник предупредили, что и после голосования выборщиков продолжат оспаривать итоги выборов в США.

Личный юрист американского президента Руди Джулиани ранее заявил, что адвокаты Трампа продолжат подавать иски о признании результатов выборов главы государства недействительными даже после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЙДЕН, ВЫБОРЩИКИ, ГОЛОСОВАНИЕ


Похожие новости


У Байдена 122 голоса выборщиков, у Трампа 94 - Politico

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]