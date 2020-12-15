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Карабахский конфликт 15.12.2020 04:40

Армения вернула Азербайджану 12 пленных

Баку и Ереван обменялись военнопленными по принципу "всех на всех", сообщил в понедельник командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Сегодня в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех", - сказал он на брифинге.

"В результате под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром Эребуни", - сообщил командующий.

Мурадов заявил, что обмену предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, её провели российские миротворцы.

"Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения", - сказал командующий.

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что Мурадов две недели вел переговоры с Арменией и Азербайджаном об обмене пленными. "Самолетом ВКС России командующий российским миротворческим контингентом их доставил домой в Баку и в Ереван", - сказал Конашенков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЛЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]