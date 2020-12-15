Армения вернула Азербайджану 12 пленных

Баку и Ереван обменялись военнопленными по принципу "всех на всех", сообщил в понедельник командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Сегодня в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех", - сказал он на брифинге.

"В результате под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром Эребуни", - сообщил командующий.

Мурадов заявил, что обмену предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, её провели российские миротворцы.

"Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения", - сказал командующий.

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что Мурадов две недели вел переговоры с Арменией и Азербайджаном об обмене пленными. "Самолетом ВКС России командующий российским миротворческим контингентом их доставил домой в Баку и в Ереван", - сказал Конашенков.