Конгрессмены США призывают правительство к активным действиям после кибератак на системы ряда министерств

Американские законодатели призывают правительство предпринять действия после хакерских атак, направленных на структуры федерального правительства США, сообщает Hill.

"Сообщение о нарушении наших федеральных сетей является серьезным и тревожным", - заявил изданию председатель комитета национальной безопасности палаты представителей Бенни Томпсон.

"Конгресс должен понять масштабы того, что произошло, а также какие ресурсы понадобятся федеральным агентствам для защиты своих сетей", - отметил он.

Томпсон сообщил, что попросил Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры кибербезопасности МВБ (CISA) проинформировать комитет об инциденте.

В то же время председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф назвал атаку "разрушительной".

Он призвал Джо Байдена, чью победу на выборах подтвердило голосование выборщиков, продемонстрировать России, Китаю и Ирану последствия проведения крупной кибератаки на страну.

"Слишком долго кибератаки рассматривались как относительно бесплатные для преступников. Это должно измениться", - сказал Шифф.

Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что "мы должны ясно дать понять, что последствия будут".

"Эти недавние атаки угрожали национальной безопасности, создавали неприемлемые риски для безопасности американцев, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить их в будущем", - отметил, в свою очередь, высокопоставленный член комитета сената по национальной безопасности и правительственным делам Гэри Питерс.

Тем временем председатель комитета сената по торговле Роджер Уикер и сенаторы Джон Тун и Джерри Моран в совместном заявлении отметили: "Хотя многие детали до сих пор неизвестны, атака подчеркивает важность сильной защиты кибербезопасности и быстрого реагирования на инциденты во всех федеральных агентствах. Кибератаки со стороны таких государств, как Россия и Китай, угрожают нашей экономике и национальной безопасности. Наш ответ должен быть быстрым и четким".

Член сенатского комитета по разведке Рон Уайден заявил, что настаивает на том, чтобы федеральное правительство получило дополнительную информацию об этом инциденте.

"Наша страна пережила масштабный провал национальной безопасности, который может иметь последствия на долгие годы. Боюсь, что ущерб гораздо значительнее, чем сейчас известно", - сказал Уайден изданию.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) минторга США.

Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам обоих ведомств и похитила данные.

По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion. Согласно сообщению на сайте SolarWinds, клиентами компании, кроме вышеперечисленных ведомств, также являются подразделения Вооруженных сил, Министерства юстиции и Государственного департамента, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и 425 компаний из списка американского списка Fortune 500.

Однако атака, скорее всего, была еще более масштабной, отмечают СМИ.

SolarWinds отметила в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, что, хотя она уведомила 33 тыс. клиентов, она считает, что только около 18 тыс. клиентов были затронуты кибератакой. По данным SolarWinds, хакеры смогли получить доступ к электронной почте компании с помощью инструментов Microsoft Office 365.