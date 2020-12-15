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Регион 15.12.2020 10:53

США убеждены, что отношения с НАТО для Турции важнее, чем с Россией - госдеп

В Соединенных Штатах уверены, что для Турции, исходя из стратегических интересов, важнее отношения с Западом и НАТО, чем с Россией, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

"Мы работаем с нашими турецкими партнерами над укреплением отношений с Соединенными Штатами и помогаем Турции понять, что для ее интересов важнее отношения с западными партнерами, а не отношения, которые она развивает с Москвой, конечно, в сфере обороны и безопасности", - сказал чиновник журналистам в ходе онлайн брифинга.

Он отметил, что "стратегические интересы Турции должны заключаться в построении наилучшего, максимально возможно прочного партнерства с союзниками по НАТО".

По словам чиновника, в Вашингтоне "высоко ценят вклад Турции в НАТО", в частности, в миссиях в Афганистане и Косово. "Но приобретение системы С-400, как мы ясно дали понять Анкаре, в корне противоречит ее обязательствам как союзника по НАТО", - подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с Рособоронэкспортом, главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400", - говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

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Тэги: США, НАТО, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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