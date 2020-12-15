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Здравоохранение 15.12.2020 11:20

Американский режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Американский режиссёр Оливер Стоун сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине", - сказал режиссёр в интервью Первому каналу.

Стоун добавил, что вскоре снова посетит Россию для второй прививки.

"Да, и теперь мне предстоит второй укол, так что надо будет снова приехать. Но я полон надежд. Считаю, что ваша вакцина полезна, не понимаю, почему на Западе ее игнорируют", - сообщил Стоун.

Основной целью визита режиссёра в Россию стала подготовка к съёмкам нового документального фильма об изменении климата. Планируется, что Стоун посетит российские атомные станции в Обнинске, Мурманске и Белоярске.

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Тэги: ВАКЦИНА, РЕЖИССЕР, ПРИВИВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]