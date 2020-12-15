Рост розничных продаж в КНР в ноябре был максимальным за 11 месяцев, промпроизводства - с марта

Экономическая активность в Китае усилилась в ноябре благодаря повышению производства и потребительских расходов.

Розничные продажи выросли на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. В октябре был зафиксирован подъем на 4,3%.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительное увеличение: на 5,2% по данным Trading Economics и на 5,5% по данным MarketWatch.

Розничные продажи в ноябре выросли четвертый месяц подряд, причем подъем стал максимальным за последние одиннадцать месяцев, поскольку потребительский спрос продолжает восстанавливаться после негативного влияния пандемии COVID-19.

Продажи автомобилей подскочили на 11% (в октябре - на 12%), одежды и обуви - на 4,6% (12,2%), косметики - на 32,3% (18,3%), ювелирных изделий - на 24,8% (16,7%).

Тем не менее, в январе-ноябре розничные продажи в стране сократились на 4,8% (за десять месяцев - на 5,9%).

Объем промышленного производства в КНР в прошлом месяце повысился на 7% в годовом выражении - максимум с марта прошлого года. Результат совпал с ожиданиями экспертов.

Объем производства в перерабатывающей промышленности увеличился на 7,7% (в октябре - на 7,5%), в горнодобывающей - на 2% (3,5%), в сфере электро-, газо- и водоснабжения - на 5,4% (4%).

Промпроизводство в январе-ноябре увеличилось на 2,3%.

Безработица в Китае в минувшем месяце снизилась до 5,2% по сравнению с 5,3% в октябре, сообщило ГСУ. Падение показателя было отмечено по итогам четвертого месяца подряд.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-ноябре увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Аналитики прогнозировали аналогичный подъем. Для сравнения: за десять месяцев текущего года рост показателя составлял 1,8%.