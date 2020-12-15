Рост розничных продаж в КНР в ноябре был максимальным за 11 месяцев, промпроизводства - с марта

Экономическая активность в Китае усилилась в ноябре благодаря повышению производства и потребительских расходов.
Розничные продажи выросли на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. В октябре был зафиксирован подъем на 4,3%.
Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительное увеличение: на 5,2% по данным Trading Economics и на 5,5% по данным MarketWatch.
Розничные продажи в ноябре выросли четвертый месяц подряд, причем подъем стал максимальным за последние одиннадцать месяцев, поскольку потребительский спрос продолжает восстанавливаться после негативного влияния пандемии COVID-19.
Продажи автомобилей подскочили на 11% (в октябре - на 12%), одежды и обуви - на 4,6% (12,2%), косметики - на 32,3% (18,3%), ювелирных изделий - на 24,8% (16,7%).
Тем не менее, в январе-ноябре розничные продажи в стране сократились на 4,8% (за десять месяцев - на 5,9%).
Объем промышленного производства в КНР в прошлом месяце повысился на 7% в годовом выражении - максимум с марта прошлого года. Результат совпал с ожиданиями экспертов.
Объем производства в перерабатывающей промышленности увеличился на 7,7% (в октябре - на 7,5%), в горнодобывающей - на 2% (3,5%), в сфере электро-, газо- и водоснабжения - на 5,4% (4%).
Промпроизводство в январе-ноябре увеличилось на 2,3%.
Безработица в Китае в минувшем месяце снизилась до 5,2% по сравнению с 5,3% в октябре, сообщило ГСУ. Падение показателя было отмечено по итогам четвертого месяца подряд.
Инвестиции в основные активы в КНР в январе-ноябре увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Аналитики прогнозировали аналогичный подъем. Для сравнения: за десять месяцев текущего года рост показателя составлял 1,8%.
Армения вернула Азербайджану 12 пленных
Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев
Спрос на электроэнергию в Китае вырастет на 3% в 2020 году
Поставки нефти в мире в ноябре выросли на 1,5 млн б/с за счёт Ливии и США, ожидается рост в декабре - МЭА
МЭА на 50 тыс. б/с ухудшила оценку падения спроса на нефть в 2020г - до 8,8 млн б/с, оценка роста спроса на 2021г снижена на 170 тыс. б/с - до 5,7 млн б/с
Китай не предоставляет в полной мере данные о вакцине CoronaVac - надзорное ведомство Бразилии
MIDA направит более 9,1 млн манатов на строительство школы в ЖК Говсан-2
Американский режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Новая акция по бизнес картам от банка ВТБ (Азербайджан)
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности