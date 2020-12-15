В Украине зафиксирован наибольший суточный прирост смертей пациентов с COVID-19 за несколько дней

На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 416 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 16 150 человек, умерли 233 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 479 человек; летальных случаев - 233; выздоровело - 16 150 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 14 декабря, сообщалось о 6 451 новом случае инфицирования, 13 декабря было зафиксировано 9 176 новых заболевших; 12 декабря на Украине было 12 811 новых случаев инфицирования, 11 декабря было зафиксировано 13 514 новых случаев.

Накануне сообщалось о смерти 93 пациентов с COVID-19, 13 декабря - о 156 смертях, 12 декабря - о 243.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 909 802 человека, 15 480 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 522 868 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.