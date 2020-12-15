Председатель основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Григол Вашадзе заявил о решении оставить все партийные посты и выйти из этой политической организации.

Причиной своего решения Вашадзе, баллотировавшийся на пост президента Грузии в 2018 году, назвал разногласия с руководством партии.

Неприемлемо, что у партии нет стратегии, а большинство лидеров ЕНД принимают решения без консультаций с другими членами партии, написал он в фейсбуке во вторник.

Вашадзе добавил, что вокруг партии и внутри нее появились одиозные фигуры, вместе с которыми, по его словам, невозможно получить доверие избирателей.

Вашадзе также назвал недопустимыми нападки и оскорбления со стороны представителей ЕНД в адрес представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, которые стали посредниками в переговорах о признании итогов парламентских выборов между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта".

"Проблема заключается в том, что я не могу находиться там, где не вижу желания учиться на ошибках", - заявил грузинский политик.

Он добавил, что не будет давать какие-либо дополнительные комментарии, отказывается от любых интервью и участия в каких-либо политических ток-шоу на грузинском телевидении.