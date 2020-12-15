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Регион 15.12.2020 12:28

Председатель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" заявил о выходе из политической организации

Председатель основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Григол Вашадзе заявил о решении оставить все партийные посты и выйти из этой политической организации.

Причиной своего решения Вашадзе, баллотировавшийся на пост президента Грузии в 2018 году, назвал разногласия с руководством партии.

Неприемлемо, что у партии нет стратегии, а большинство лидеров ЕНД принимают решения без консультаций с другими членами партии, написал он в фейсбуке во вторник.

Вашадзе добавил, что вокруг партии и внутри нее появились одиозные фигуры, вместе с которыми, по его словам, невозможно получить доверие избирателей.

Вашадзе также назвал недопустимыми нападки и оскорбления со стороны представителей ЕНД в адрес представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, которые стали посредниками в переговорах о признании итогов парламентских выборов между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта".

"Проблема заключается в том, что я не могу находиться там, где не вижу желания учиться на ошибках", - заявил грузинский политик.

Он добавил, что не будет давать какие-либо дополнительные комментарии, отказывается от любых интервью и участия в каких-либо политических ток-шоу на грузинском телевидении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПАРТИЯ, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]