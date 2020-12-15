Еще 2 азербайджанских банка подключились к Системе мгновенных платежей

Еще два азербайджанских банка подключились к Системе мгновенных платежей Центрального банка Азербайджана, сообщает ЦБА.
«К Системе подключились Yelo Bank и Access Bank, а также ЗАО "Azerpocht", которые будут оказывать услуги в филиальной сети, мобильном и интернет-банкинге», - отмечается в сообщении.
Ранее в СМП были интегрированы Государственное казначейство министерства финансов, Международный банк Азербайджана, Kapital Bank, Unibank, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Premium Bank, Muganbank, Bank Avrasiya, Expressbank, AFB Bank, Gunay Bank, Naxcivanbank, Ziraat Bank Azerbaycan, Azer-Turk Bank, Turanbank и бакинский филиал Bank Melli Iran.
Система была запущена в полном режиме с 1 октября 2020 года. До 1 июля 2021 года пользование СМП будет бесплатным. Запуск СМП позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская «CMA Small Systems AB».
СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.
А.Мамедов
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