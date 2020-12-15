Суточный прирост новых случаев COVID-19 увеличивается в Грузии, общее число заражений приближается к 195 тыс

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 837 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 194 тыс. 900, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 337 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 1 тыс. 883 человек, за минувшие сутки скончались еще 44 инфицированных.

Число выздоровевших достигло 164 тыс. 786 человек.