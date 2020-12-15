MIDA направит более 9,1 млн манатов на строительство школы в ЖК Говсан-2

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит более 9,1 млн манатов на строительство средней школы на территории комплекса соцжилья площадью 18,81 га на западе поселка Говсан (Говсан-2).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az для этого подписан контракт с консорциумом ООО «İdeal TM»/NN Group. Подряд включает строительство школы, включая котельную для нее, оснащение учебного заведения необходимым оборудованием и проведение работ по благоустройству на территории школы.

Сумма контракта - 9 млн 114, 587 тыс. манатов.

Комплекс соцжилья Говсан-2 на площади 18,81 га будет построен на западе поселка.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.

Б.Рустамбеков