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Наука и образование 15.12.2020 11:31

MIDA направит более 9,1 млн манатов на строительство школы в ЖК Говсан-2

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит более 9,1 млн манатов на строительство средней школы на территории комплекса соцжилья площадью 18,81 га на западе поселка Говсан (Говсан-2).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az для этого подписан контракт с консорциумом ООО «İdeal TM»/NN Group. Подряд включает строительство школы, включая котельную для нее, оснащение учебного заведения необходимым оборудованием и проведение работ по благоустройству на территории школы.

Сумма контракта - 9 млн 114, 587 тыс. манатов.

Комплекс соцжилья Говсан-2 на площади 18,81 га будет построен на западе поселка.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MIDA, ШКОЛА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]