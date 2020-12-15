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15.12.2020 12:16

Новая акция по бизнес картам от банка ВТБ (Азербайджан)

Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию, в рамках которой дает возможность индивидуальным предпринимателям приобрести бизнес карту Direct Visa Business и Direct Visa Platinum Business со скидкой 50%. Для этого достаточно сделать онлайн заказ карты посредством цифровой услуги чат-банк Direct Business в Facebook Messenger.

Стоимость карт, в зависимости от срока обслуживания начинается всего от 10 AZN. Также индивидуальный предприниматель может к основной карте заказать дополнительную карту абсолютно бесплатно. Бизнес карта может быть доставлена предпринимателю курьером на любой выбранный им адрес. Акция действует до 9 марта 2021 г.

Бизнес-карты банка ВТБ (Азербайджан) предоставляют клиентам ряд преимуществ. Благодаря данным картам предприниматели быстро и удобно могут управлять финансовыми операциями. С помощью бизнес карты можно рассчитываться с контрагентами, оплачивать командировочные, представительские расходы, а также пошлины в государственные организации. Имея бизнес-карту ВТБ (Азербайджан) нет необходимости посещать отделения банка – данные платежи возможно провести в онлайн режиме.

Подробную информацию о продуктах и услугах для предпринимателей можно получить, связавшись с банком по номеру 986, а такжена сайте банка.

Справка: Чат-банк Direct Business – новая цифровая услуга банка ВТБ (Азербайджан), позволяющая индивидуальным предпринимателям проводить банковские операции в социальной сети Facebook без визита в банк и потери времени. Чат-банк Direct Business позволяет прямо в мессенджере осуществлять такие виды услуг как, заказ бизнес карт, переводы (внутри страны, между своими счетами, оплаты в государственный бюджет), безналичную конвертацию, а также современный вид пополнения счета с помощью QR кода.

Для быстрого входа в чат-банк Direct Business достаточно отсканировать QR код:


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]