26 тыс. 689 новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 577 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 689 случаев, умерли за сутки 577 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 26 тыс. 689 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 181 (19,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
После максимума в 29 тыс. 039 случаев, который был достигнут 6 декабря, в РФ отмечается практически ежедневное снижение прироста новых заболевших коронавирусом. В понедельник количество подтвержденных случаев составило 27 тыс. 328.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. По данным оперштаба в российской столице зарегистрировано 5 тыс. 418 заболевших COVID-19 за сутки, 77 человек умерли, 5 тыс. 307 были выписаны по выздоровлению.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 707 тыс. 945 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 47 тыс. 968 умерших и 2 млн. 149 тыс. 610 выписанных, в том числе 24 тыс. 813 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 510 тыс. 367.
Армения вернула Азербайджану 12 пленных
Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев
Поставки нефти в мире в ноябре выросли на 1,5 млн б/с за счёт Ливии и США, ожидается рост в декабре - МЭА
МЭА на 50 тыс. б/с ухудшила оценку падения спроса на нефть в 2020г - до 8,8 млн б/с, оценка роста спроса на 2021г снижена на 170 тыс. б/с - до 5,7 млн б/с
Роснефть поставила в ГКЗ запасы 3-го месторождения в Карском море - 514 млрд куб. м газа и 53 млн т конденсата
Китай не предоставляет в полной мере данные о вакцине CoronaVac - надзорное ведомство Бразилии
MIDA направит более 9,1 млн манатов на строительство школы в ЖК Говсан-2
Американский режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Новая акция по бизнес картам от банка ВТБ (Азербайджан)
“Школа Банкиров Access” начинает отбор
Еще больше интернета и минут по старой цене для тарифов Klass от Bakcell
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности