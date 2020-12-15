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СНГ 15.12.2020 12:28

26 тыс. 689 новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 577 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 689 случаев, умерли за сутки 577 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 26 тыс. 689 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 181 (19,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

После максимума в 29 тыс. 039 случаев, который был достигнут 6 декабря, в РФ отмечается практически ежедневное снижение прироста новых заболевших коронавирусом. В понедельник количество подтвержденных случаев составило 27 тыс. 328.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. По данным оперштаба в российской столице зарегистрировано 5 тыс. 418 заболевших COVID-19 за сутки, 77 человек умерли, 5 тыс. 307 были выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 707 тыс. 945 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 47 тыс. 968 умерших и 2 млн. 149 тыс. 610 выписанных, в том числе 24 тыс. 813 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 510 тыс. 367.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]