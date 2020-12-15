26 тыс. 689 новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 577 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 689 случаев, умерли за сутки 577 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 26 тыс. 689 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 181 (19,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

После максимума в 29 тыс. 039 случаев, который был достигнут 6 декабря, в РФ отмечается практически ежедневное снижение прироста новых заболевших коронавирусом. В понедельник количество подтвержденных случаев составило 27 тыс. 328.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. По данным оперштаба в российской столице зарегистрировано 5 тыс. 418 заболевших COVID-19 за сутки, 77 человек умерли, 5 тыс. 307 были выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 707 тыс. 945 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 47 тыс. 968 умерших и 2 млн. 149 тыс. 610 выписанных, в том числе 24 тыс. 813 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 510 тыс. 367.