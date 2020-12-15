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Финансы 15.12.2020 12:43

Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе $70 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $70 млн.

На предыдущем аукционе 10 декабря ЦБА продал банкам инвалюты на $67 млн.

"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $70 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро вторника", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться. Однако в июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах

Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-ноябре 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $6 млрд 665,9 млн (рост на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

А. Мамедов

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Тэги: АУКЦИОН, ВАЛЮТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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