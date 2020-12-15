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Финансы 15.12.2020 16:02

ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования до 5,25%

Совет Центрального банка Армении на заседании во вторник принял решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт - до 5,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Это первое повышение ставки рефинансирования с начала текущего года.

В течение 2020 года ЦБ четыре раза снижал ставку рефинансирования. В последний раз ставка была понижена 15 сентября - до 4,25% с 4,5%.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЦБ, РЕФИНАНСИРОВАНИЕ, СТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]