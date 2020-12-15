ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования до 5,25%

Совет Центрального банка Армении на заседании во вторник принял решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт - до 5,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Это первое повышение ставки рефинансирования с начала текущего года.

В течение 2020 года ЦБ четыре раза снижал ставку рефинансирования. В последний раз ставка была понижена 15 сентября - до 4,25% с 4,5%.