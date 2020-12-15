ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования до 5,25%

Совет Центрального банка Армении на заседании во вторник принял решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт - до 5,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
Это первое повышение ставки рефинансирования с начала текущего года.
В течение 2020 года ЦБ четыре раза снижал ставку рефинансирования. В последний раз ставка была понижена 15 сентября - до 4,25% с 4,5%.
В Азербайджан в рамках обмена с Арменией по принципу «всех на всех» вернулись 14 человек
Армения вернула Азербайджану 12 пленных
Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев
Новая разновидность COVID-19 в Британии более заразна - ВОЗ
В Азербайджане за сутки зафиксировано 4,273 тыс. случаев COVID-19
Азербайджан закупит в Турции 50 млн доз вакцины против COVID-19 - Минздрав
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Twitter оштрафована на 450 тыс. евро за нарушение регламента о защите данных Евросоюза
Новый военный контингент США прибыл по ротации в Литву
Партия Романа Путина "Россия без коррупции" учреждена на съезде
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В рамках проекта «Навстречу Карабаху» было перевезено более 1000 тонн груза
Банк Республика предлагает перечислить средства в Фонд «YAŞAT» через приложение Mobil Şöbə
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности