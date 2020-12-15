Новая разновидность COVID-19 в Британии более заразна - ВОЗ

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса COVID-19 распространяется быстрей, но не представляется более опасной, заявил телеканалу Sky news спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Наварро
"(Этот тип вируса - ИФ) более заразен, но не кажется опасным", - сказал он.
"Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", - пояснил он.
В то же время Наварро призвал общественность проявлять бдительность в нынешней ситуации.
Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты обнаружили более тысячи случаев нового вида COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением вируса на юго-востоке Англии.
Он добавил, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.
С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64,1 тыс. зараженных умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в Лондоне и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только на вынос или доставлять еду на дом.
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