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Дальнее зарубежье 15.12.2020 17:03

Шведские власти недооценили опасность новой волны коронавируса - премьер

Органы здравоохранения Швеции недооценили угрозу для страны новой волны коронавируса COVID-19, заявил шведский премьер-министр Стефан Лёвен.

"Я думаю, что большинство специалистов не увидели перед собой (новой - ИФ) волны вируса, они говорили лишь об отдельных очагах болезни", - цитирует агентство Associated press (AP) Лёвена.

Заявления премьера прозвучали за несколько часов до того, как правительственная комиссия, изучавшая борьбу с пандемией в стране, должна обнародовать свои предварительные выводы.

Власти Швеции с самого начала придерживались сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких ограничений.

С начала пандемии в Швеции коронавирусом заразились более 320 тыс. человек, свыше 7,5 тыс. умерли. При этом уровень смертности в стране оказался намного выше, чем в соседних Норвегии, Финляндии и Дании.

AP отмечает, что к данному моменту наиболее жесткие ограничительные меры властей заключались в запрете собраний более чем на восемь человек.

Между тем, шведское статистическое агентство накануне обнародовало данные по смертности в стране за ноябрь - 8 тыс. 88 летальных исходов от всех причин. AP уточняет, что это максимальные месячные показатели смертности для Швеции с 1918 года - первого года эпидемии гриппа-"испанки".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]