Шведские власти недооценили опасность новой волны коронавируса - премьер

Органы здравоохранения Швеции недооценили угрозу для страны новой волны коронавируса COVID-19, заявил шведский премьер-министр Стефан Лёвен.

"Я думаю, что большинство специалистов не увидели перед собой (новой - ИФ) волны вируса, они говорили лишь об отдельных очагах болезни", - цитирует агентство Associated press (AP) Лёвена.

Заявления премьера прозвучали за несколько часов до того, как правительственная комиссия, изучавшая борьбу с пандемией в стране, должна обнародовать свои предварительные выводы.

Власти Швеции с самого начала придерживались сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких ограничений.

С начала пандемии в Швеции коронавирусом заразились более 320 тыс. человек, свыше 7,5 тыс. умерли. При этом уровень смертности в стране оказался намного выше, чем в соседних Норвегии, Финляндии и Дании.

AP отмечает, что к данному моменту наиболее жесткие ограничительные меры властей заключались в запрете собраний более чем на восемь человек.

Между тем, шведское статистическое агентство накануне обнародовало данные по смертности в стране за ноябрь - 8 тыс. 88 летальных исходов от всех причин. AP уточняет, что это максимальные месячные показатели смертности для Швеции с 1918 года - первого года эпидемии гриппа-"испанки".