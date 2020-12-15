Косачев не исключает улучшения политики США по Ирану при Байдене

При новом американском президенте Джо Байдене возможны позитивные подвижки в политике США на иранском треке, но уходящая команда Белого дома может создать максимальные препятствия для этого, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Возможны подвижки по Ирану, хотя не исключено, что уходящая администрация постарается в оставшееся время максимально усложнить преемникам любой позитивный тренд на этом направлении", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник, комментируя голосование выборщиков в США, подтвердившее победу Байдена на президентских выборах.

В целом он считает, что внешнеполитические последствия избрания Байдена проявятся небыстро.

Что касается отношений США и России, то какого-то существенного изменения в них не предвидится, полагает сенатор.

"Попросту говоря, Байдену и его команде поначалу будет не до внешней политики, и даже не до России - если не будет каких-то громких провокаций, которые заставят новую команду быстро реагировать. Ведь особый накал царящей в Вашингтоне русофобии придавала тема пресловутого вмешательства России в прошлые президентские выборы, но сегодня этот фактор явно снят, и повышения градуса антироссийской риторики и практики я не ожидаю. Что, разумеется, не означает и снижения этого градуса - уж больно все "запущено", как говорится", - сказал Косачев.

По его мнению, "фундаментальных предпосылок для серьезного изменения климата в наших отношениях пока нет".

"Причина этого - не в некоем "поведении" России, из-за которого США регулярно принимают санкции, и даже не во внутриполитических спорах в Америке, где даже президента все эти годы подозревали в работе на Москву. Но корни проблем - в изменении, я бы сказал, американского внешнеполитического самосознания", - считает сенатор.

По его словам, даже в период холодной войны принципиальным было поддержание диалога и стратегического равновесия с единственной державой, способной уничтожить Америку, и это было гарантией взаимной безопасности. Теперь же "идефикс стало обеспечение абсолютного превосходства над любыми потенциальными оппонентами", отметил Косачев.

"И в этом контексте соглашения в сфере контроля над вооружениями имеют достаточно прикладное, а не абсолютное значение: их рассматривают не как обоюдовыгодные, не как важный вклад в мировую стабильность, а как некий подарок и предмет торга. Поскольку именно другая сторона, мол, в обязывающих договоренностях заинтересована больше, а Америке никакие внешние сдержки и обязательства не нужны", - сказал он.

И здесь, по его мнению, не будет особых отличий в принципиальных подходах обеих администраций, хотя можно ожидать нюансов в тактике и технологии. "В частности, уже потому, что Байден - человек очень системный и опытный, сторонник многосторонности, а не жесткого доминирования даже в отношении союзников. Уже было сказано о намерении вернуться к многосторонним соглашениям и международным институтам, таким, как ВОЗ", - пояснил Косачев.