Новый военный контингент США прибыл по ротации в Литву

Новый военный контингент Сухопутных сил США прибыл по ротации на полигон Вооруженных сил (ВС) Литвы в Пабраде и разместился там для учений, сообщило во вторник министерство обороны республики.
"Военнослужащие 2-го батальона 8-го кавалерийского полка Сухопутных сил США сменили прибывших в Литву на учения в сентябре военнослужащих 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады, которые уже закончили учения и отбыли домой", - говорится в сообщении.
Как сообщает Минобороны Литвы, планируется, что новый тяжелый батальон США будет размещен для учений в республике примерно на 8 месяцев, до конца лета. Американцы прибыли с военной техникой и вооружением - танками Abrams, бронетехникой Bradley. Командует военным контингентом США полковник-лейтенант Стивен Джековски.
"США - главный трансатлантический союзник Литвы, вклад которого в укрепление обороны и сдерживания во всем регионе незаменим. Присутствие военных США вместе с силами НАТО в Литве укрепляет безопасность всего восточного фланга НАТО, поэтому Литва прикладывает все усилия, чтобы были созданы все необходимые условия для ротации союзнических сил в Литве", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, США благодарны Литве за большие инвестиции в оборону и постоянную модернизацию мест учений, что позволяет проводить учения и улучшать тем самым взаимодействие военных Литвы и США, а также их боеготовность.
Ротация американских военных в странах Балтии и Восточной Европе происходит с весны 2014 года. Присылая своих военных, США демонстрируют обязательства по коллективной обороне перед союзниками по НАТО в деле обеспечения безопасности в Европе.
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