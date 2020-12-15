Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после обнаружения новых дефектов

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. расширил проверки новых самолетов 787 Dreamliner после обнаружения еще одного производственного дефекта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли и правительства.
По данным издания, как инженеры Boeing, так и американские регуляторы в сфере воздушной безопасности сходятся во мнении, что выявленная проблема не представляет собой непосредственной угрозы безопасности полетов. Однако, по словам одного из собеседников WSJ, это, вероятно, заставит Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) усилить проверки в сфере контроля качества, которые были начаты ранее в этом году в связи с другими дефектами.
Из-за необходимости более тщательной проверки, которая затрагивает весь фюзеляж самолетов, а не только отдельные фрагменты хвостовой части, проведение инспекций занимает больше времени, чем предполагалось ранее, говорят собеседники газеты. Это также объясняет, почему Boeing не сумел поставить клиентам ни одного самолета Dreamliner в ноябре.
За исключением мая 2020 года, когда заводы авиаконцерна были временно закрыты из-за пандемии COVID-19, эта модель поставлялась бесперебойно с 2013 года, свидетельствует анализ данных о поставках.
Еще в начале декабря Boeing объявил о задержках с проведением инспекций и с поставками новых самолетов Dreamliner без указания причин.
Как отмечает WSJ, дефект, о котором идет речь, заключается в неравномерно гладкой поверхности углеродно-композитного фюзеляжа лайнеров 787. Изначально неровности обнаруживались инженерами Boeing в хвостовой части самолета, но в ходе проводившихся за последний год проверок их начали находить и в других частях фюзеляжа.
По словам представителя Boeing, подобнее неровности могут привести к возникновению крошечных зазоров между секциями фюзеляжа, что повлечет за собой преждевременное старение конструкции и потребует обширного ремонта.
Котировки акций Boeing поднимаются на 0,7% в ходе предварительных торгов во вторник. Капитализация компании с начала текущего года упала почти на 30%.
В Азербайджан в рамках обмена с Арменией по принципу «всех на всех» вернулись 14 человек
Армения вернула Азербайджану 12 пленных
Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев
Новая разновидность COVID-19 в Британии более заразна - ВОЗ
В Азербайджане за сутки зафиксировано 4,273 тыс. случаев COVID-19
Азербайджан закупит в Турции 50 млн доз вакцины против COVID-19 - Минздрав
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Twitter оштрафована на 450 тыс. евро за нарушение регламента о защите данных Евросоюза
Новый военный контингент США прибыл по ротации в Литву
Партия Романа Путина "Россия без коррупции" учреждена на съезде
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В рамках проекта «Навстречу Карабаху» было перевезено более 1000 тонн груза
Банк Республика предлагает перечислить средства в Фонд «YAŞAT» через приложение Mobil Şöbə
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности